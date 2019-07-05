ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان جوزيف عطية لاصدار اغنية سنغل جديدة بعد ايام قليلة بعنوان غزالي وهي اغنية تجمع عدة لهجات وايضا اكثر من لغة اذ اختار جوزيف ان يجمع اكثر من نوع في اغنية واحدة ايقاعية وصيفية جدا صورها فيديو كليب في منطقة بادارو في بيروت حسب ما علم موقع الخليج 365.
ويظهر جوزيف بلوك ابيض مميز وصيفي مع الكثير من اجواء الرقص والايجابية والعفوية.
يذكر أن جوزيف حقق نجاحاً كبيراً في كليب أغنية "لحظة" بعدما غامر في إختيار فريق عمل جديد من الشباب المتخرجين حديثاً تقودهم شقيقته المخرجة سيلين عطية.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص - جوزيف عطية يستعد لـ"غزالي" بأجواء حب ورقصنجم "ذا فويس كيدز" تخلّى عن صورته وخضع للجراحة.. انتم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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