زياد نكد يسافر إلى الحقبة الرومانية ليعود بأزياء عنوانها الأنوثة والفخامة

ميرنا وليد - بيروت - بالعودة إلى الحقبة الرومانية، سافرنا مع تصاميم اللبناني ​زياد نكد​ إلى تلك الفترة مع قطع فنية حملت عنوان الأنوثة وفاضت بلوحات من الموزاييك ترتسم على تصاميم ساحرة مدهشة.

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