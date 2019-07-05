تعرف على اسم سما المصري الحقيقي!

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كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 12:53 مساءً - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للبطاقة التي إستخدمتها الفنانة سما المصري للدخول إلى استاد القاهرة لحضور إحدى مباريات كأس الأمم الإفريقية.
وقد كشفت الصورة أن إسم سما المصري الحقيقي هو سامية عبد الرحمن وليس سما المصري كما تدعي.
ومن ناحية اخرى، نشرت سما المصري مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء لعبها البولينغ في احد النوادي.
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