خاص- أنور نور… “منّو قليل”

Jul 05, 2019
بعد ان شوّق جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، اطلق اخيرًا الممثل والفنان انور نور اغنيته الجديدة بعنوان “منو قليل”، وهي من كلمات جويس عطالله، الحان مصطفى مطر، توزيع كارنو وانتاج فهمي الدجاني.
الاغنية جاءت باللهجة اللبنانية، تميّزت بايقاعها ولحنها الرائع والذي يجذب المستمع فتصبح لديه حشرية لسماع الاغنية كاملة دون انقطاع.
وقد طرح انور نور الاغنية عبر موقع يوتيوب، حيث حصدت في يوم واحد اكثر من ١٢ الف مشاهدة. اما على حسابه عبر موقع انستغرام، فقد نشر نور الاغنية لتحصل على اكثر من ٧ الاف مشاهدة، كما انهالت تعليقات المتابعين المهنئة لهذا الفنان الشامل على عمله الفني الجديد والمميّز، متمنين له دوام النجاح في اعماله الغنائية والتمثيلية.
يذكر ان النجم انور نور قد شارك مؤخرا ببطولة مسلسل “الباشا” الذي عرض على قناة الجديد، الى جانب نخبة من نجوم التمثيل ابرزهم رشيد عساف، نيكولا معوض، رانيا عيسى وغيرهم.
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