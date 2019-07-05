نجمُ مسلسل "الحفرة" هالدون دورمين يسقطُ على خشبة المسرح ويتعرّض لإصابة قويّة!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نقل الممثل التركيّ، هالدون دورمين، صاحب دور السّاحر في مسلسل، الحفرة "Haldun Dormen"، إلى المستشفى، أمس الخميس، بعد سقوطه على خشبة المسرح.
وأفاد الأطبّاء، أنّ السّقوط، أسفر عن إصابة هالدون بكسر في عظم الفخذ، وقد يبقى في المستشفى خاضعًا للعلاج، لفترة من الوقت.
وكان الفنان التركيّ القدير، قد تعرّض لحالة إغماء، بعد سقوطه المروّع، ورافقه فريق العمل إلى المستشفى، وبقي معه طوال اللّيل، خمسة من الممثلين، للاطمئنان عليه.
يذكر، أنّ اسم هالدون الحقيقيّ، أحمد هالدون دورمين، وهو ممثل مسرحيّ، ونجم سينمائيّ، ووجه تلفزيونيّ شهير، وهو أحد ألمع نجوم الدراما التركيّة، ومن أعمدتها.
درس، وتعلّم التمثيل المسرحيّ، ليصبح بعدها من مبدعي المسرح التركيّ، عرفه الجمهور التركيّ، من خلال الكثير من الأعمال، منذ ستينيّات القرن الماضي، وعرفه الجمهور العربيّ، من خلال المسلسل التركيّ، "تشكور أو الحفرة".
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