شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب المغربى زكرياء الغفولى يختتم ثانى ليالى مهرجان تيميتار الأمازيغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "داك الطفلة يا ناس، عليها بايت عساس، مجنون بدوك العيون والشوفة تبرد جمارى" بهذه الكلمات من رائعته "حبينو" تمكن المطرب المغربى زكرياء الغفولى من إجبار آلاف الحضور على الرقص والتفاعل مع أغانيه إبان اختتامه ثانى ليالى مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية فى مدينة أغادير.

"حفل كامل العدد" حققه زكرياء فى أولى إطلالاته الغنائية بالمهرجان الأمازيغى الأشهر والأقدم عربياً وأفريقيا، والمهتم بالأساس بتسليط الضوء على ثقافة الموروث الأمازيغي الأصيل والتراث الموسيقي المغربي، ويحتضن هذا العام أكثر من أربعين حفلة غنائية على مدار أيامه الأربعة المتتالية، أبرزها السورية فايا يونان وملوك الطوارق "تيناروين" والمغربى حاتم عمور والجزائري سفيان السعيدى والفرقة المغربية إينوراز.

Advertisements

زكرياء الغفولى يعد أحد أبرز وجوه الموسيقى المغربية المعاصرة الصاعدة حاليًا، يمتد مشواره الفن لأكثر من عقد من السنوات، واشتهر بأغنيات "الحب زوين" و"ماطالعاش" و"زيد المزيكا"، إضافة إلى رائعة "باهرة باهرة"، التى بدأ بها انطلاقة غنائية جديدة مع بدايات العام الجارى بإطلاقها بشكل فيديو كليب.