شاهد.. نادين الراسي تأكل المانجو بطريقة مثيرة وتثير الجدل!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 11:55 صباحاً - أثارت الممثلة اللبنانية نادين الراسي الجدل بعد نشرها فيديو مثير لها مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام. وظهرت نادين الراسي في الفيديو وهي تأكل المانجو بطريقة مثيرة بينما كانت ترتدي فستاناً مثيراً. وقد أشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض انه استفزازي ومثير جدا، فيما البعض الآخر اعتبر انه طبيعي، وان نادين تتصرف بعفوية.

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