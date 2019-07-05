أمل عباس تكشف تفاصيل صادمة عن وضعها الصحي: “عاجزة عن المشي منذ 8 أشهر”

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 11:55 صباحاً - كشفت الفنانة العراقية أمل عباس تفاصيل صادمة عن اخر تطورات وضعها الصحي، بعد خضوعها لرحلة علاج في الهند في الفترة الأخيرة وعادت منها إلى الكويت.

قالت أمل عباس أنها تمكث الآن في مستشفى الطب الطبيعي في الكويت، من أجل تلقي العلاج اللازم لكي تستطيع المشي مجدداً، وذلك بعد العملية التي أجريتها في الهند لتغيير الصمام، وعملية الظهر لإزالة كتلة دم في العمود الفقري أثرت على النخاع الشوكي وتسببت لها في شلل بعد العملية، بحسب تصريحها للعربية.

وتابعت أمل عباس تفاصيل مرضها بأنها لا تستطيع المشي منذ 8 شهور تقريباً من بعد العملية، وأنها جاءت إلى مستشفى الطب الطبيعي في الكويت منذ 4 شهور تقريباً، من أجل تلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن الأطباء أكدوا لها أن العلاج انتهى إلا أنها مازالت لا تستطيع المشي.

وعن النجوم الذين يحرصون على زيارتها، كشفت أمل عباس عن أسمائهم وهم هدى حسين ومريم الصالح ومحمد الحملي وطارق العلي ومصممة الأزياء رجاء البدر والفنانة ياسة والصحفي مفرح الشمري.

وكانت أمل عباس أثارت ضجة كبيرة منذ عدة شهور، عندما خرجت على الجمهور في فيديو تطلب فيه المساعدة المادية من أجل خضوعها للعلاج، وشارك في علاجها مجموعة من الفنانين منهم الفنانة أحلام وهدى حسين وحياة الفهد.