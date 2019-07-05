سالي عبدالسلام تستذكر أزمتها في مطار بيروت بعد تغريدة نانسي عجرم!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 11:55 صباحاً - وجهت الإعلامية المصرية سالي عبد السلام بالشكر للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على ما نشرته من استغاثات لمسؤولي مطار لبنان بسبب سوء التنظيم.

وكانت سالي عبد السلام قد تعرضت منذ أشهر لأزمة مشابهة في مطار بيروت حيث كانت برفقة والدتها وتدخل حينها السفير المصري ببيروت مع أمن المطار.

ونشرت سالي، عبر حسابها على انستغرام صورة لتغريدة نانسي عجرم وكتبت عليها تدوينة طويلة توعدت فيها احد ضباط المطار قائلة “بحسبن فيك لحد النهاردة..ميعادنا عند ربنا..ووحياتك لأخد اضعاف اللى اخدته من حقى

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