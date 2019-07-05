مطار ايران يوقف الفنانة البريطانية.. ويُرحّلها!

متابعة بتجـــــــــــرد: أكدت المغنية البريطانية جوس ستون أنها طردت من إيران، حيث كانت تنوي الغناء في إطار المرحلة الأخيرة من جولة عالمية قامت بها.

وأوقفت لفترة وجيزة في مطار جزيرة كيش قبل أن تُرحَّل في اليوم التالي، لأن السلطات اشتبهت في أنها ستغني في مكان عام.

وكتبت الفنانة البريطانية: “كنا على علم أنه من غير الممكن إقامة حفلة علنية لأن الأمر عير مسموح به في هذا البلد لأنني امرأة”، من دون أن تحدد كيف كانت ستقيم حفلتها.

وتابعت: “هذا الأمر حطم جزءاً صغيراً من قلبي”.