نادين نسيب نجيم تنشر التوعية من مخاطر المخدرات

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في التوعية من مخاطر المخدرات وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وعبر حسابها على موقع “تويتر” نشرت نادين شعار الحملة الوطنية للتوعية ضد المخدرات “المخدرات وهم! ما تخليه يسيطر عليك” وأرفقته برسالة مباشرة إلى الجمهور حيث قالت: “المخدرات تستخدمكم لتدمركم”. الجدير بالذكر أن نادين نسيب نجيم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “خمسة ونص”، والذي قامت ببطولته بجانب قصي خولي وهو من تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، إنتاج صادق الصباح.

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