ما حصل مع بوراك أوزجفيت.. معيب بحق لبنان

مابعة بتجــــــــــرد: لم يكن افتتاح المحل الذي حضر النجم التركي الشهير بوراك أوزجفيت خصيصًا الى بيروت للمشاركة فيه على ما يرام.

وفي التفاصيل فقد حصلت أزمات ومشاحنات كبيرة من جانب الحضور والجماهير لدى استقباله بسبب التدافع المستمر لمقابلة نجمهم المُفضّل.

وبسبب التدافع الشديد، نقل أوزجفيت إلى غرفة منعزلة حتى تهدأ الأوضاع، ما أدّى الى تكسير وسرقة بعض محتويات المحل ومحاولات لكسر الباب الرئيسي للمتجر، مما دفع صاحب المحل التجاري بمطالبة الناس بإخلاء المكان بعد أن تم تدميره.