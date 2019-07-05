شقيق داليدا يكشف السبب الحقيقي وراء انتحارها!

متابعة بتجــــــــــــرد: خرج شقيق الفنانة الإيطالية من أصول مصرية الراحلة داليدا، أورلاندو، عن أسرار تكشف للمرة الأولى بشأن ظروف وفاتها. وكشف في حوار لمجلة Tele Star الفرنسية، عن الظروف التي عاشتها شقيقته.

وقال: “كانت شقيقتي تعيسة. فكانت دائمًا مريضة عندما كانت صغيرة. ولاحقًا بدأت المآسي المتتالية في حياتها. ثمة أمور عدة دفعتها إلى الإقدام على ما لا يمكن التراجع عنه (الإنتحار)”.

وأضاف أورلاندو أن حالتها انقلبت رأسًا على عقب بعد فشل علاقتها الأخيرة مع الطبيب فرانسوا نودي. وتابع: “كانت تلك النقطة التي أدت إلى فيضان الكوب… أرادت أن تترك صورة جميلة عنها، صورة تعبّر عن مجدها… إنه خيار داليدا الدائم”.

وتجدر الإشارة إلى أن داليدا أقدمت على الإنتحار في 3 أيار من العام 1987 في باريس حيث كانت تقطن. وبعد انتحارها، وجدت إلى جانبها رسالة كتبت فيها: “الحياة لا تُحتمل. سامحوني”.