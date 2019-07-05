اليسا تكرر موقفها حول عودة النازحين السوريين الى بلادهم

كررت الفنانة اليسا موقفها الرافض لبقاء النازحين السوريين في لبنان حيث شددت في تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر، اليوم الجمعة، أنها مع عودة اللاجئين الى بلدهم لأنه أولى بهم وأن لبنان يعاني أزمة اقتصادية ولا يستطيع ان يتحمل عبء هذا اللجوء.

وكتبت اليسا: “أنا مع عودة اللاجئين الى بلدهم لأن بلدهم أحق بهم، ولبنان يعاني أزمة اقتصادية ولا يستطيع أن يتحمل. وأنا أحب الشعب السوري وإمي سورية وأريد أن يكونوا مرتاحين بأرضهم“. وختمت كلامها بهاشتاغ #بعيد_وبكرر

وكانت اليسا قد اطلقت هذا الموقف في الساعات الماضية ما عرضها لهجوم عنيف خاصة من الفنانة اصالة التي اتهمتها بالعنصرية من دون ان تسميها. لقراءة كامل الخبر: الى اصالة: لا تختبري صبر اللبنانيين… ونرفض اتهام اليسا بالعنصرية