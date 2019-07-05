بالصورة- نجم ستار اكاديمي يتعرض لحادث

نشر نجم ستار اكاديمي، زكي شريف، صورة له في الساعات الماضية، حيث تعرض لكسر في اليد.

وظهر “شريف” وهو يلف يده بالجبيرة اثناء تلقيه العلاج في المستشفى. وكتب معلقاً على الصورة: “بعض البلاء من الله تطهير ومحبة فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه؛ وكل بلاء فهو في حدود قدرتك ”لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها”.

نذكر ان زكي شريف نجم ستار اكاديمي بموسمه التاسع وفي رصيده مجموعة من الأغاني منها “كيف قدرت” و”لحرق الدّني”، إلا أنه غائب حالياً عن اصدار الأعمال الفنية.