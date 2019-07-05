- 1/2
- 2/2
Jul 05, 2019
نشر نجم ستار اكاديمي، زكي شريف، صورة له في الساعات الماضية، حيث تعرض لكسر في اليد.
وظهر “شريف” وهو يلف يده بالجبيرة اثناء تلقيه العلاج في المستشفى. وكتب معلقاً على الصورة: “بعض البلاء من الله تطهير ومحبة فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه؛ وكل بلاء فهو في حدود قدرتك ”لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها”.
نذكر ان زكي شريف نجم ستار اكاديمي بموسمه التاسع وفي رصيده مجموعة من الأغاني منها “كيف قدرت” و”لحرق الدّني”، إلا أنه غائب حالياً عن اصدار الأعمال الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- نجم ستار اكاديمي يتعرض لحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.