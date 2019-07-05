وزيرُ الثقافة التونسيّ يحلّ أزمة إلغاء حفلات لطيفة.. وصابر الرباعي يدعمها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تدخّل وزير الثقافة التونسيّ، محمد زين العابدين، في أزمة إلغاء الحفلات الغنائيّة، للفنانة لطيفة، في تونس؛ حيث أجرى اتصالات معها، للوصول إلى حلول بشأن هذه الأزمة. كما تدخّل بعض المسؤولين عن إدارة المهرجانات، للوقوف على أسباب المشكلة، حسبما أعلنت لطيفة.

وأكدت النجمة التونسيّة لجمهورها، أنّه ستكون هناك أخبار مفرحة، بشأن حفلاتها في تونس، موجّهًة الشّكر للوزير والمسؤولين، كما أعربت عن امتنانها، وشكرها لكلّ من تعاطف معها، واهتمّ بأمرها.

وكتبت تغريدة لها، عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها: "حبايبي الغاليين، أحب اطمنكم إنه حصل اتصالات اليوم بيني وبين السيد وزير الثقافة في تونس محمد زين العابدين، والسادة المسؤولين عن إدارة المهرجانات، وإن شاء الله فيه أخبار باش تفرحكم، أشكرهم على الاهتمام، وأشكركم كلكم على اهتمامكم وتعاطفكم معي".

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من جهته، حرص الفنان التونسيّ، صابر الرباعي، على دعم مواطنته لطيفة، حيال هذه الأزمة، فكتب في تغريدة له، عبر "تويتر"، قائلًا: "لطيفة، أنت فنانة نعتز ونفتخر بك وتاريخك الفني يشهد على ذلك، مكانك محفور في قلوب محبيك من كل العالم وخاصة في تونس التي شرفتيها ولازلت، امض قدمًا صديقتي ولا تكترثي، تونس تعتز بك وبكل مبدعيها".

يُذكر، أنّ لطيفة، وجّهت رسالة لوزير الثقافة التونسيّ، قائلة: "أتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين على ما يحصل معي منذ 9 سنوات ومَن وراء هذه الحرب وما سببها، وأعتذر مرة أخرى لجمهوري وولاد بلادي في كل تراب الجمهورية التونسية، أحبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير، من له مصلحة في تغييبي عن جمهوري في تونس؟".

وكانت لطيفة، قد فوجئت بإلغاء حفلين لها في تونس، حيث كان من المقرّر، أنْ يكون الأوّل، هو حفل افتتاح مهرجان صفاقس، والثاني حفل ختام مهرجان بنزرت الدوليّ، مشيرة، إلى أنّ هناك حملة ضدّها، لمنعها من الغناء في بلادها.