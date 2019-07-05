أمينة تفشلُ في أولى حفلاتها في السّعوديّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وسط إقبال جماهيريّ ضعيف، أحيت الفنانة الشّعبيّة المصريّة، أمينة، أولى حفلاتها في السّعوديّة، في مدينة الملك فهد الرّياضيّة، بالطّائف، مساء الأربعاء الماضي، ضمن الحفلات المُقامة في المملكة.

وشهدت القاعة المعدّة للحفل حضورًا جماهيريًا، وصف بـ"المخجل"، وسط حيرة المنظّمين والمتابعين، حيث خلَت القاعة من الحضور، بإستثناء عدد قليل.

وحاولت أمينة، إحياء الحفل، بحماسها المعتاد، ولكنْ، لم يجدِ ذلك نفعًا.

كما ستحيي حفلها الثاني، غدًا السبت، على المسرح الرّومانيّ، في الواجهة البحريّة بجدّة، بجانب الفنان محمد سالم، فبعد حفل الطّائف، الذي لم يحالفه النجاح، بدأ النظمون بأخذ الإحتياطات اللازمة، لرفع معدّل الحضور الجماهيريّ، وذلك بتوزيع بعض التذاكر مجانًا على البعض، حتى لا يتعرّض الحفل للفشل، خصوصًا، وأنّ أسماء فنيّة كبيرة فشلت حفلاتهم، بسبب ضعف الإقبال، كالتي حدثت مؤخرًا، في حفل الفنانة أنغام، والفنان عايض. ويرغب المنظّمون بعدم تكرار ذلك، والظهور بالمظهر الإيجابيّ.