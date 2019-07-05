نانسي عجرم وفايا يونان وصابر الرباعي في مهرجان بنزرت الدولي في تونس

كشفت إدارة مهرجان بنزرت الدولي في تونس، أن برنامج الدورة المقبلة التي تبدأ في 12 يوليو / تموز وتمتد حتى 17 أغسطس / آب يشمل عروضًا سينمائية ومسرحية وحفلات غنائية لبعض النجوم العرب.

وقال أحمد الطريفي رئيس جمعية مهرجان بنزرت الدولي في مؤتمر صحافي، "إن الدورة السابعة والثلاثين تستضيف فنانين من لبنان وسورية والأردن إضافة إلى الفنانين التونسيين.

ويشمل برنامج المهرجان حفلا للسورية-السويدية فايا يونان في 27 يوليو/ تموز وآخر للبنانية نانسي عجرم في الثالث من أغسطس/ آب بينما سيكون الختام مع حفل التونسي صابر الرباعي في 17 أغسطس/ آب.

كما يعود الموسيقي ليو روخاس من الإكوادور إلى المهرجان للمرة الثانية على التوالي بعد أن نال استحسان الجمهور في الدورة السابقة بموسيقاه المميزة.

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وأضاف الطريفي أن الافتتاح سيكون مع عرض "24 عطر" للموسيقي التونسي محمد علي كمون والمستوحى من الموروث الموسيقي لمحافظات تونس، وعلى مدى أسابيعه الأربعة يقدم المهرجان ألوانا متعددة من الموسيقى مع فرقة "الزيارة" للموسيقى الصوفية وعرض "النوبة" للفنان سمير العقربي وحفل لموسيقى الراب.

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ويشمل برنامج المهرجان على مستوى العروض المسرحية، سبعة عروض منها "ولد شكون" للممثلة جميلة الشيحي و"لا هكا ولا هكا" للممثل نضال السعدي، وبالنسبة للعروض السينمائية يعرض المهرجان يوم 16 يوليو/ تموز، فيلمي "بورتو فارينا" و"سيني تشيتا" للمخرج إبراهيم لطيف.

وتأسس المهرجان الذي يقام في مدينة بنزرت الساحلية في شمال تونس عام 1982 ويجذب في كل عام آلاف الزائرين لأنشطته وحفلاته.

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