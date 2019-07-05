أحمد العوضي يلحق بنجوم هوليود وبوليود في تحدي غطاء الزجاجة

نشر الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" فيديو، لمشاركته في تحدي غطاء الزجاجة العالمي الجديد الذي يشارك فيه عدد من نجوم العالم.
وتقوم فكرة التحدي على تثبيت زجاجة على سطح مستوى، ثم يقوم الشخص بمحاولة التخلص من غطاء هذه الزجاجة دون وسقوطها أو كسرها وذلك عبر ركلة بالقدم.
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ونجح أحمد العوضي في إتمام التحدي العالمي الذي شارك فيه نجوم من مختلف دول العالم مثل نجم هوليوود جيسون ستاثام، ونجم بوليوود أكشاي كومار.
جدير بالذكر أن أحمد العوضي شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "كلبش" مع الفنان امير كرارة وهشام سليم ومحمود حافظ والمخرج بيتر ميمي.
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