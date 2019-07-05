السعودية تحتفي بالفنانة "أمينة" في مهرجان الطائف

استقبل جمهور الطائف المطربة أمينة بحفاوة شديدة، خاصة وأنه الحفل الأول لها في المملكة العربية السعودية، والتي أٌقيمت مساء الأربعاء، ضمن فعاليات مهرجان الطائف والذي تقيمه الهيئة العامة للثقافة.

وأعربت أمينة، عن سعادتها للجمهور عن تواجدها بين أهالي الطائف واستقبالهم لها بحفاوة شديدة، بل ومشاركتهم لها بالغناء بعدد كبير من أغانيها ومنها الحنطور، مؤكدة على سعادتها بحفظهم وتواجدهم بأعداد كبيرة في هذا الحفل، وبعدها ستتوجه إلى جدة عروس البحر الأحمر حيث ستقدم حفل آخر يوم 6 يوليو في مهرجان يحمل Jeddah World Fest والذي سيقام في المسرح الروماني بواجهة جدة البحرية، ويشاركها المطرب العراقي محمد السالم، ويحمل المهرجان شعار "جاية علي جدة" والذي يضم عدد كبير من الفعاليات الفنية والترفيهية.

وتستعد أمينة لعدد من المشاريع الغنائية التى ستعد مفاجأة لجمهورها، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد النجاح الذى حققه ألبومها الجديد "اللى راحوا"، ويضم 10 أغنيات، منها "سيدى، فى شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانة، صاحبتى"، وتعاونت فيه أمينة مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، منهم محمد رحيم، محمد يحيى، مدين، ملاك عادل، وغيرها.

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وطرحت أمينة مؤخرًا أغنية "السهرة ولعانة"، وهى واحدة من الأغانى التى قدمتها فى ألبومها الأخير "اللى راحوا"، باللهجة الخليجية البيضاء، كنوع موسيقى جديد تقدمه أمينة فى الفترة الأخيرة، الأغنية كتب كلماتها ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازى.

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