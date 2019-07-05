شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وهند صبرى وإياد نصار وبيومى فؤاد نجوم سينما العيدين فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد موسم عيد الفطر السينمائى الذى يجرى حالياً، مشاركة العديد من الفنانين الذين لم يظهروا فى دراما رمضان الماضى، حيث استطاعوا تعويض الغياب عن الدراما بالعمل فى السينما، ولم يقف الأمر عن هذا الحد وإنما يشارك بعضهم فى أفلام موسم عيد الأضحى المقبل ليكونوا نجوم العيدين فى السينما.

ولعل أبرز هؤلاء النجم أحمد عز الذى ينافس فى عيد الفطر بفيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة ويحتل المركز الثانى فى صدارة الايرادات بعد فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، كما يستعد للمنافسة فى عيد الأضحى بفيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" مع المخرج طارق العريان والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخراً استعداداً لطرحه فى الموسم الذى يتبقى عليه أسابيع قليلة.

اياد نصار أيضاً الذى يشارك فى موسم عيد الفطر الجارى كبطل فى فيلمين دفعة واحدة هم "كازابلانكا" مع أمير كرارة وإخراج بيتر ميمى، و"الممر" مع أحمد عز وإخراج شريف عرفه، وفى نفس الوقت يظهر فى موسم عيد الأضحى المقبل بفيلمين أيضاً هما "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز وإخراج مروان حامد، كما يشارك كضيف شرف فى فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض".

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هند صبرى استطاعت تعويض غيابها عن الدراما فى العامين الماضيين بالسينما حيث شاركت كضيفة شرف فى فيلم "الممر" مع أحمد عز والمخرج شريف عرفة، ولكنها تستعد للمنافسة بقوة فى موسم عيد الأضحى بفيلمين هما "الفيل الآزرق 2" مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وإخراج مروان حامد، كما تتواجد كذلك بفيلم "الكنز 2" مع محمد رمضان ومحمد سعد وإخراج شريف عرفة.

بيومى فؤاد كذلك من نجوم سينما العيدين هذا العام اذ يشارك فيلم "سبع البرمبة" مع رامز جلال وإخراج محمود كريم والمعروض فى موسم عيد الفطر الجارى، اضافة إلى ظهوره فيلم "خيال مآته" مع أحمد حلمى ومنة شلبى وإخراج خالد مرعى.