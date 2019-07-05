غادر المطرب السعودي طلال سلامة، اليوم الخميس، المستشفى وعاد إلى منزله، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية حادة. وقال الملحن سامي الخليفة، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، إن الفنان ”سلامة“ غادر المستشفى وعاد إلى منزله وهو بصحة جيدة.
وكان الفنان السعودي قد تعرض لوعكة صحية – لم يكشف عن تفاصيلها – أدخلته العناية المركزة قبل يومين. وتأثر طلال سلامة بوفاة نجله أحمد (16 عامًا) قبل أشهر، وذلك بعد دخوله بغيبوبة طويلة استمرت 8 سنوات، إثر تعرضه لحادث سير، ما انعكس على صحته بشكل سيئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان السعودي طلال سلامة يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية حادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.