الفنان السعودي طلال سلامة يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية حادة

غادر المطرب السعودي طلال سلامة، اليوم الخميس، المستشفى وعاد إلى منزله، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية حادة. وقال الملحن سامي الخليفة، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، إن الفنان ”سلامة“ غادر المستشفى وعاد إلى منزله وهو بصحة جيدة.

وكان الفنان السعودي قد تعرض لوعكة صحية – لم يكشف عن تفاصيلها – أدخلته العناية المركزة قبل يومين. وتأثر طلال سلامة بوفاة نجله أحمد (16 عامًا) قبل أشهر، وذلك بعد دخوله بغيبوبة طويلة استمرت 8 سنوات، إثر تعرضه لحادث سير، ما انعكس على صحته بشكل سيئ.