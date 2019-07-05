الأربعاء.. عرض مسرحية "كلها غلط.. جريمة في المعادي" في السعودية

يستعد الفنان أشرف عبدالباقي، لعرض مسرحية "كلها غلط...جريمة في المعادي" في السعودية، وذلك خلال الفترة من يوم 10 إلي 13 يوليو.

ويشار إلى أنه كان رفع الفنان أشرف عبدالباقي، خلال عروض فرقته الجديدة في موسمها الثاني، شعار كامل العدد خلال تقديمه المسرحية أيام عيد الفطر

الماضي على مسرح نجيب الريحاني.

ويذكر أن المسرحية بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، إخراج أشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.