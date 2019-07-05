غدًا.. عزاء المنتج عادل الميهي بمسجد الرحمن الرحيم

تستقبل أسرة المنتج الراحل عادل الميهي العزاء، مساء غدٍ السبت، وذلك في مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم بالدراسة.
يشار إلى أن المنتج عادل الميهيرحل عن عالمنا، أمس الخميس، عن عمر ناهز 74 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة، مساء أمس الخميس، على
يذكر أن المنتج الراحل هو شقيق المخرج الكبير الراحل رأفت الميهي، وشارك في التمثيل من خلال 3 أعمال، هي "شرم برم، وجمال عبدالناصر، وعشان ربنا يحبك".
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