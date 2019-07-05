غدًا.. عزاء المنتج عادل الميهي بمسجد الرحمن الرحيم

تستقبل أسرة المنتج الراحل عادل الميهي العزاء، مساء غدٍ السبت، وذلك في مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم بالدراسة.

يشار إلى أن المنتج عادل الميهي

رحل عن عالمنا، أمس الخميس، عن عمر ناهز 74 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة، مساء أمس الخميس، علىجثمان المنتج الفني عادل الميهي بمسجد السيدة نفسية.

يذكر أن المنتج الراحل هو شقيق المخرج الكبير الراحل رأفت الميهي، وشارك في التمثيل من خلال 3 أعمال، هي "شرم برم، وجمال عبدالناصر، وعشان ربنا يحبك".