ابناء النجوم العرب بملامح أوروبية

تعرف الجمهور العربي خلال مسيرة النجوم على أبنائهم من خلال الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أصبح أبناء النجوم أكثر شهرة منأهلهم ومن المنافسين على الشهرة والأضواء.

وقد اكتشف الجمهور عبر الزمن أن بعض أبناء النجوم العرب يتميزون بملامح أوروبية ورثوها من آبائهم النجوم أو أمهاتهم، بينما البعض الآخر تفوقوا على أهلهم في الجمال، خاصة عندما يبدون لا يشبهونهم إطلاقاً.

الجميلة ذهب ابنة النجمة سلافة معمار هي الأكثر شهرة بملامحها الأوروبية على السوشيال ميديا فهي تتمتع بجمال أوروبي كوالدتها ووالدها النجم سيف الدين السباعي.

الجميلة ايمي ابنة النجمة صفاء سلطان هي أيضاً من أبناء النجمات اللاتي يتمتعن بملامح أوروبية بسبب عينيها الخضراتين وبشرتها الفاتحة اللون.

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زين ابنة قحطان القحطاني أثارت الجدل بسبب جمالها الأوروبي علماً انها خليجية الجنسية الا انها لا تبدو تشبه والدها أبداً.

ومن أبناء النجوم أصحاب الملامح الأوروبية ابن النجم المصري أحمد رزق، وابنتا النجم تامر هجرس وابن النجم مكسيم خليل وغيرهم.

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