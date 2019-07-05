كارول سماحة تطرح «إن شاء الله».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
طرحت الفنانة والنجمة اللبنانية كارول سماحة أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم «إن شاء الله» عبر مجموعة من التطبيقات الغنائية، وموقع الفيديوهات «يوتيوب».
الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إسلام ذكي، وتوزيع عادل حقي.
وكانت الفنانة كارول سماحة أحيت حفلًا ضخمًا في شهر يونيو الماضي، ضمن فعاليات مهرجان موازين، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور من مختلف الجنسيات، كما أنها تستعد لإحياء حفل غنائي آخر في سوريا يوم 13 يوليو الجاري.
وعلى جانب أخر، أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مؤخرا، حفلًا غنائيًا كبيرًا في حفل افتتاح مهرجان موازين في دورته الـ 18، والتي تحمل اسم “موازين.. إيقاعات العالم”.
كارول سماحة، تألقت خلال الحفل بفستان أبيض، وكانت قد حرصت على أخذ لون لجسدها بعد تعرضها للشمس خلال مكوثها في الفندق.
قدمت كارول سماحة، عدد من أشهر أغانيها التي تميزت بها وتجمع بين القديم والحديث، ورافقتها بعدد من رقصاتها الاستعراضية.
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