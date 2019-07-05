جان يمان يتهرّب من الخدمة العسكرية

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن كان من المنتظر أن يلتحق النجم التركي جان يمان بالخدمة العسكرية قبل أسابيع، يبدو أنه لجأ إلى حيلة ليهرب من خدمته العسكرية ويواصل تصوير مشاهده ضمن أحداث الموسم الجديد من مسلسل “الطائر المبكر”.
وذكر أحد المواقع التركية أن يمان لم يلتحق بالخدمة العسسكرية كما هو منتظر، بل خضع لقانون معروف باسم قانون البديل، وهو أن يدفع خمسة عشر ألف ليرة تركية أي ما يوازي 2600 د. أ ويخضع لدورة تدريبية لا تزيد مدّتها عن 28 يوماً فقط بدلاً من أن يقضي عاماً كاملًا في الخدمة العسكرية.
ويعتبر جان يمان من أشهر نجوم التمثيل في تركيا وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي بعد مشاركته في مسلسل “الطائر المبكر”.
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