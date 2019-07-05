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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 33 دقيقة مضت التعليقات على راشد الماجد يطرب جمهوره في جدة – بالصور مغلقة
متابعة بتجــــــــــرد: أطرب الفنان راشد الماجد جمهوره بأجمل أغانيه، خلال الحفل الذي أحياه في الساحل الغربي، وتحديدًا في جدة مساء الخميس 4 تموز/يوليو الجاري، ضمن فعاليات “موسم جدة”، أحد المواسم بالمملكة.
وبدأ الماجد حفله بأغاني “وحشتني سواليفك”، “كذاب” و”خذ راحتك”، ربط فيها الماضي العريق بالحاضر المزدهر، وأمتع من خلاها محبيه، الذين تفاعلوا معه بشكل لافت داخل الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.
يذكر أن راشد الماجد طرح ما يقارب 40 ألبومًا غنائيًا، و36 أغنية فيديو كليب، و12 شارة لمسلسلات، منذ بداية مسيرته الفنية.
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