حالة من النشاط للفنانة المغربية طاهرة بعد “ولد الغلابة”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد تألق الفنانة المغربية طاهرة في دور الصعيدية “أزهار” زوجة الفنان كريم عفيفي، شقيق النجم أحمد السقا بمسلسل “ولد الغلابة” تفرغت لتقديم العديد من السهرات الغنائية منها مشاركتها في احياء حفل ضخم داخل فندق “أتلانتيس” بجزر البهامز الأمريكية مع النجمين وليد توفيق وناصيف زيتون ضمن فعاليات “ستارز اون بورد” في الباهامز لعام 2019 للمنتج يوس حرب.

وشهدت “ستارز أون بهامز” بفندق اتلانتس العديد من الحفلات للنجوم راغب علامة، نجوى كرم، ملحم زين، مايا دياب، نور الزين حيث جمع العشاء بين النجوم المشاركين في احياء حفلات “أتنلانتس” وتبادلوا الصور التذكارية.

ومن المقرر أن تشارك طاهرة في إحياء فعاليات الجزء الثاني من “ستارز اون بورد” البحرية على متن واحدة من أكبر السفن العالمية والتي من المقرر أن تنطلق يوم 21 أغسطس وعلى متنها ثلاثة آلاف شخص من مختلف أنحاء العالم ليلتقوا بنجومهم المفضلين حيث ستُبحر سفينة النجوم من برشلونة في إسبانيا من وستزور مدينة “كان” الفرنسية، و “كالياري” في جزيرة سردينيا الإيطالية، إضافة إلى مدينة “بالما دي مايوركا” في جزيرة مايوركا الإسبانية.

ويشارك في احياء الحفلات على متن سفينة النجوم كل من كاظم الساهر، شيرين عبد الوهاب، نجوى كرم، نادر الأتات، وليد توفيق، ملحم زين، مايا دياب، ناصيف زيتون، نور الزين، عازفة الكمان فانيسا.

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على جانب آخر أطلقت طاهرة مؤخرا كليب أغنية “بالصدفة” باللهجة المغربية والليبية حيث يشاركها فيها على طريقة الديو محمود الشاعري شقيق الفنان حميد الشاعري. كما تستعد حاليا طاهرة للمشاركة في مهرجان “أصوات نسائية” بمدينة طنجة المغربية الذي يهتم بالاصوات المتميزة.

الجدير بالذكر أن طاهرة شاركت في النسخة السابعة لبرنامج ستار أكاديمي على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال اللبنانية، ظهرت موهبتها الغنائية في عمر سبع سنوات وبدأت تغني الأغاني الطربية والكلاسكية، وقفت علي خشبة مسرح الجامعة ومسارح الأندية الثقافية في مدينة وجدة، وتخصصت في غناء الموشحات والأناشيد الأندلسية.