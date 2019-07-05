جوزيف عطية يعتمد خطة جديدة

ارتأى النجم اللبناني جوزيف عطية ان يعتمد طريقة اصدار اغنياته واحدة تلو الاخرى، كما هو سائد اليوم وما يعتمده اغلب النجوم، حيث يستعد حالياً لاطلاق اغنية جديدة قريباً جداً.

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وخصّ جوزيف جمهوره على مواقع التواصل بصورة من أجواء تصوير الأغنية، محمساً محبيه على انتظار العمل الذي سيصدر بعد أيام قليلة.

آخر أعمال “عطية” أغنية ”بلحظة” التي حققت نجاحًا كبيرًا وحصدت نسبة مشاهدة عالية على قناة جوزيف عطية عبر موقع يوتيوب.