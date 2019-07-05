راغب وجيهان علامة يهنئان ابنهما بكلمات مؤثرة

هنّأ السوبرستار راغب علامة نجله الاصغر لؤي بمناسبة تخرّجه بتفوّق، حيث نشر له صورة على حسابه عبر موقع انستغرام، ارفقها بعبارات مؤثرة نابعة من القلب، فقال: “حبيب عمري لؤي قطعت رسميًا مرحلة عظيمة من حياتك وبتميز كبير. لا كلمات تعبّر كم انا فخور بك وكم اتطلع بشوق لأراك تحقق المزيد من النجاحات العظيمة. احبك”، وارفق راغب هذا الكلام بهاشتاغ #أب_فخور.

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كلام راغب الصادق والمميّز عن اولاده ومدى فخره بهما وسعادته بنجاحهما ليس بجديد، اذ دائما يأتي على ذكرهما في كافة مقابلاته الاعلامية، ويعبّر عن فخره بكل من خالد ولؤي وبكل ما يحققانه في حياتهما، حيث تربطه علاقة صداقة مع ابنائه، فهو لا يلعب دور الاب الصارم، انما الصديق والرفيق الذي يقف الى جانب ولديه ويشاركهما همومهما ومشاكلهما ويسعى معهما الى حلّها، كما انه يستعين بهما ويأخذ برأيهما في ما يخص اعماله الفنية والاغنيات التي يعمل على اصدارها قبل ان تبصر النور.

كما نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة صورة تجمعها مع ولديها لؤي وخالد من حفل التخرج وكتبت معبرة عن فخرها الكبير بنجلها لؤي، مشيرة إلى ان اللسان يعجز عن وصف هذه اللحظة المميزة.

نذكر ان السوبرستار يستعد اليوم للقاء جمهوره التونسي، حيث سيحيي حفلا ضمن مهرجان ام الزين الدولي بجمال. وكان راغب قد اعلن عن هذا الحفل بمنشور على حسابه عبر انستغرام، لتنهال تعليقات الجمهور التونسي وكل الموجودين بتونس الذين اظهروا حماسة شديدة للقاء نجمهم المفضّل والاستمتاع بأجمل اغنياته ضمن الحفل.