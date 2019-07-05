شكرا لقرائتكم عادل إمام ونجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبو عوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رسالة حب أخيرة قرر نجوم الفن في مصر إرسالها للفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح الاثنين عن عمر يناهز الـ 71 بعد صراع مع المرض.

حيث حرص عدد كبير للغاية من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل وشقيقاته، وكان الزعيم عادل إمام على رأس الحضور، رغم أنه بات نادر الظهور في أي مناسبة اجتماعية أو فنية.

موضوع يهمك Advertisements أسرار وكواليس كثيرة ومثيرة شهدتها رحلة الفنان عزت أبوعوف، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 71 عاما في الساعات الأولى... أسرار وكواليس كثيرة ومثيرة شهدتها رحلة الفنان عزت أبوعوف، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 71 عاما في الساعات الأولى... قصة دور رفضه عزت أبوعوف بسبب أبنائه وأحفاده.. وندم ثقافة وفن ثقافة وفن

إلا أنه حرص على الحضور لتقديم واجب العزاء في زميله الراحل، ولم يقف الأمر عند جيل الفنان الراحل عزت أبو عوف وزملائه بل حضر عدد كبير من نجوم الشباب.

حيث تواجد أحمد السقا وفاروق الفيشاوي وأنوشكا ونقيب الممثلين أشرف زكي وتامر حسني ومحمد رمضان وأنغام، الذين حرصوا على توديع الراحل بكلمات تعبر عن اعتزازهم بقيمته الفنية.

عزت أبو عوف الذي ترأس من قبل مهرجان القاهرة السينمائي، دخل في العديد من الأزمات الصحية خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد بعد وفاة زوجته الأولى السيدة فاطيما.

قبل أن يدخل العديد من المستشفيات ويمر بالعديد من الأزمات الصحية، حيث عانى من انخفاض شديد في ضغط الدم، قبل أن يدخل إلى إحدى المستشفيات الخاصة في الأسابيع الأخيرة وتوفي بداخلها.