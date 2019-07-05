أشرف عبدالباقي يكشف تفاصيل الموسم الأخير من «مسرح مصر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري أشرف عبدالباقي خبر حزين لجمهوره وهو أن الموسم الجديد من “مسرح مصر” سيكون الأخير.

عبدالباقي كشف تفاصيل الموسم الأخير من “مسرح مصر”، بقوله: “سعداء بما حققناه خلال المواسم السابقة، وقررنا أن يكون الموسم السابع والأخير يتضمن 10 عروض مسرحية فقط وهو حدث لأول مرة في سلسلة العروض، وليس 20 عرضا كباقي المواسم، وهو ما وجدنا أفضل ليكون مسك الختام لـ “مسرح مصر” وبفكر جديد ومختلف”.

الفنان المصري تابع: “سنفتتح الموسم الأخير في عيد الأضحى المقبل، على غرار الموسم السابق، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمهور دائما، وسنلتقي قريبا في أعمال فنية جديدة”.

ومن ناحية أخرى كشف أنه يستعد خلال الأيام المقبلة للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لعرض مسرحية “جريما في المعادي” مع الفرقة الجديدة، وذلك في جدة يوم10 يوليو المقبل وحتى يوم 13 يوليو.

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وكان الفنان أشرف عبدالباقي وفرقة “مسرح مصر” قد احتفلوا مؤخرا ببدء تحضيرات الموسم الجديد، وقد ظهر مقطع فيديو من الاحتفال، حيث قام الفنان المصري وفرقته بتقطيع تورتة الاحتفال سويا، وسط أجواء من المرح والبهجة.

الفنان المصري أعلن خبر حزين لجمهوره وهو أن هذا الموسم سيكون الأخير، لافتا إلى إنهم قدموا أكثر من 120 عرضا مسرحيا، متمنيا أن يحقق هذا الموسم نجاحا مثل المواسم السابقة.

وحضر الاحتفال عدد كبير من نجوم “مسرح مصر”، ومنهم علي ربيع، وحمدي الميرغني وزوجته إسراء عبدالفتاح، وأوس اوس، وويزو، ومحمد عبدالرحمن، وحامد شراب، وسارة درزاوي، وكريم عفيفي، وغيرهم.