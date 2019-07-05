هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اختارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مصر، لإحياء أولى حفلاتها بعد تعافيها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا ونقلت على إثرها للمستشفى.
ومن المقرر أن يقام حفل هيفاء يوم 11 من شهر يوليو الجاري في الساحل الشمالي.
وسوف تقدم النجمة اللبنانية خلال الحفل باقة من أغانيها التي تلاقي تفاعلا من كل محبيها وعشاقها مثل “حوا، حبيبي أنا، أنا هيفا، ماتيجي نرقص” وغيرها من الأغاني.
وفي سياق آخر تحيي هيفاء حفلًا آخر في السويد يوم 10 من شهر أغسطس المقبل ومن المتوقع أن يحظى الحفل بحضور جماهيري ضخم من الجاليات العربية والأجنبية.
وعلى جانب أخر، احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرا، باستعادة نشاطها الفني بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخراً، وذلك في سهرة صاخبة مع مجموعة من أصدقائها في أحد مطاعم بيروت.
هيفاء ظهرت في مقطع فيديو من أجواء السهرة مع صديقها، خبير التجميل بسام فتوح، حيث بدا الثنائي في وصلة ضحك هيستيرية، وذلك بسبب اقتراح طريف من بسام بمغادرة المكان دون دفع الحساب، وهو ما فجر ضحكات الفنانة وأصدقائها.
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