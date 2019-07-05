خاص- مواقع التواصل من نعيم الى جحيم.. وهذا رأي يوسف الخال

باتت اليوم الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي الصديق والمرافق الدائم لعدد كبير من الاشخاص، خصوصًا ابناء الجيل الجديد الذين وُلدوا في زمن التطوّر والتكنولوجيا، بالاضافة الى اهل السياسة والفن والاعلام، الذين باتوا يعتبرون مواقع التواصل منصة يعبّرون من خلالها عن افكارهم ويطلقون العنان لآرائهم ويصرّحون معلنين عن أمور هامة وقرارات مصيرية بعض الاحيان.

ورغم اهميتها وضرورتها، إلا ان وسائل التواصل الاجتماعي هي سيف ذو حدين، ان احسن الفرد استخدامها حوّلت حياته الى نعيم وان تضمّنت بعض الاخفاقات قلبت حياته رأسا على عقب محوّلة النعيم الى جحيم.

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وكثيرًا ما نرى جدالات ومناوشات وحروب افتراضيّة عبر هذه المنصات، خصوصًا بين السياسيين او الفنانين او مناصريهم وجماهيرهم، الذين يتحولون الى محامي دفاع ويهاجمون كل من يخالفهم الرأي.

وفي هذا السياق، نشر الممثل يوسف الخال صورة تظهر جميع التطبيقات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي باتت جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس، مرفقا الصورة بالتعليق التالي: “اول ما فتحت السوشيال ميديا كنا نستحي نمدح.. هلق ما منستحي نسب”.

الجدير بالذكر ان الممثل يوسف الخال وزوجته النجمة نيكول سابا بعكس عدد كبير من الفنانين، قد ابعدوا تفاصيل حياتهم عن مواقع التواصل، كما انهما لا يعيرانها أهمية كبيرة او يعتبرانها ضرورة ملحّة لتحقيق النجوميّة، انما يعتمدان على موهبتهما والفن الذي يقدمانه ليتركا بصمة في ذهن المشاهدين والمتابعين.

هذا الامر ذاته ينطبق على شقيقة يوسف الخال، النجمة ورد الخال، التي كانت في وقت سابق قد حذفت والغت جميع حساباتها على مواقع التواصل، الا انها عادت مؤخرا معتمدة موقعًا واحدًا رسمياً تطل عبره بين الحين والاخر على الجمهور وتنشر عليه فقط كواليس أعمالها الفنيّة.