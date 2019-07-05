شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشناوى ونبيل عيسى وأحمد خالد صالح وحازم سمير ينضمون لـمسلسل "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الاستعدادات لمسلسل "بلا دليل"، بطولة خالد سليم ودرة، المقرر تصويره خلال الأسابيع المقبلة،انضم بشكل رسمى كل من الفنانين عمر الشناوى ونبيل عيسى وحازم سمير وأحمد خالد صالح لأسرة المسلسل، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من إخراج منال الصيفى، وإنتاج شركة سينرجى.

وفى سياق متصل، تواصل المؤلفة إنجى علاء كتابة الحلقات المسلسل، حيث انتهت من كتابة الـ 20 حلقة الأولى من المسلسل الذى تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، على أن تنتهى من كتابة الحلقات خلال منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير .

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كما تجرى الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة عدة تعاقدت لإكتمال قائمة أبطال المسلسل، للبدء فى التصوير مباشرة، حيث تعاين حاليا مخرجة العمل منال الصيفى أماكن التصوير.

"بلا دليل" بطولة خالد سليم، درة، عمر الشناوى، حازم سمير، أحمد خالد صالح، نبيل عيسى، وأخرون، تأليف انجى علاء، إخراج منال الصيفى، إنتاج سينرجى .