شكرا لقرائتكم خبر عن زي الأفلام بالظبط.. جيمس كوردن وزوجته في سهرة رومانسية بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي طريقة أفلام السينما رصدت عدسات المصورين الممثل ومقدم البرامج جيمس كوردن وهو في سهرة رومانسية مع زوجته جوليا كاري في بورتوفينو بإيطاليا، وبدا علي الزوجين أنهما في حالة مزاجية رائعة وهو ما جعلهما يستمتعان بوقت رومانسي هادئ علي طريقة أفلام السينما.

جيمس كوردن يقدم برنامج Carpool Karaoke وقدم مؤخرا عدد من الحلقات الناجحة منها حلقة مع النجمة سيلين ديون حيث اعاد معها تصوير مشهد تيتانيك الشهير، والذي قدمته كيت وينسليت وليوناردو دي كابريو على متن السفينة عندما وقف خلفها ورفع ذراعيها وكأنهما طائرين يطيران في الهواء، وذلك بشكل كوميدي.

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