فيديو| ماريتا الحلاني تغني "هلا بريحة هلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت ماريتا في الفيديو وهي تغني أغنية "هلا بريحة هلي"، مرتديه فستان أحمر. أغنية "هلا بريحة هلي" ترجع في الأصل للفنانة الأنين، وهي من كلمات عوض نفاع. يذكر أن آخر أعمال ماريتا الحلاني، أغنية بعنوان "العمر واحد"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان علي شعبان، وتوزيع طارق عبد الجابر.

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