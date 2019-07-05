صبا مبارك بالكاجوال في وسط البحر خلال إجازتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر صفحتها الرسمية بموقع" إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "صبا" في الصور بالكاجوال من أمام البحر، ونالت الصور إعجاب متابعيها. ​جدير بالذكر أن صبا مبارك شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "عبور" الأردني، وشاركها البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

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