محمد عبدالرحمن مع علاء مرسي: "الجوكر طلع طيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد عبد الرحمن عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا له من كواليس مسلسل "الواد سيد الشحات" جمعته بالفنان علاء مرسي في شخصية الجوكر .

وظهرعبد الرحمن في الصورة وهو يقبل علاء مرسي، وعلق على الصورة:" طيب ما الچوكر طلع طيب اهوه".

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى، ومن إنتاج "شركة سينرجى"، من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وآخرين.