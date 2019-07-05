هبوط الليرة يعصف باحتياطات تركيا الأجنبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هبطت أزمة الليرة التركية التي تعاني منها تركيا، بإجمالي احتياطات النقد الأجنبي، خلال الأسبوع الماضي المنقضي، التي تراجعت بنسبة 2.68% محققة 73.544 مليار دولار أمريكي، مقابل 75.566 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، وفق بيان للبنك المركزي التركي.

وتأزم الاقتصاد التركي على وقع تعثر عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها.



ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ ذلك الحين إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم، بينما تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.



وفشلت الليرة التركية في استعادة أسعار صرفها المسجلة قبيل 9 أغسطس/آب الماضي البالغة 4.9 مقابل 5.6 حاليا، على الرغم من اتخاذ رزمة إجراءات من جانب وزارة المالية والبنك المركزي لتدارك أزمة الصرف القائمة.



ونفذت تركيا خلال الشهور الماضية إجراءات رفعت على إثرها رسوم حيازة النقد الأجنبي، لمواجهة توجه المتعاملين إلى النقد الأجنبي والهرب من الليرة، خوفا من هبوط أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.