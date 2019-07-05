شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زكرياءالغفولي يسدل ستار ثانىليالى مهرجانتيميتارفي أغادير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "داك الطفلة يا ناس، عليها بايت عساس، مجنون بدوك العيون والشوفة تبرد جماري".. بهذه الكلمات من رائعته "حبينو"، تمكن المطرب المغربي زكرياءالغفولي من إجبار آلاف الحضور على الرقص والتفاعل مع أغانيه إبان اختتامه ثاني ليالي مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية في مدينة أغادير.

حفل كامل العدد،حققهزكرياء في أولى إطلالاته الغنائية بالمهرجان الأمازيغي الأشهر والأقدم عربياً وافريقيا، والمهتم بالأساس بتسليط الضوء على ثقافة الموروث الأمازيغي الأصيل والتراث الموسيقي المغربي، ويحتضن هذا العام أكثر من أربعين حفلة غنائية على مدار أيامه الأربعه المتتالية، أبرزها السورية فايا يونان وملوك الطوارق "تيناروين" والمغربي حاتم عمور والجزائري سفيان السعيدي والفرقة المغربية إينوراز.

زكرياءالغفولى يعد أحد أبرز وجوه الموسيقى المغربية المعاصرة الصاعدة حاليًا، يمتد مشواره الفن ىلأاكثر من عقد من السنوات، واشتهر بأغنيات "الحب زوين" و"ماطالعاش" و"زيد المزيكا"، إضافة إلى رائعة "باهرة باهرة"، التى بدأ بها انطلاقة غنائية جديدة مع بدايات العام الجارى بإطلاقها بشكل فيديو كليب.

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مهرجان تيميتار (1)



مهرجان تيميتار (2)



مهرجان تيميتار (3)



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