شاهد.. هستيريا وصراخ على بوراك في بيروت وتدخل قوى الامن!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 05:55 صباحاً - شهد مجمع “سنتر مول” التجاري في العاصمة اللبنانية بيروت حالة من الهستيريا خلال استقبال النجم التركي بوراك اوزجيفيت الذي يقوم بزيارة خاصة الى بيروت لافتتاح احد متاجر الالبسة فيها.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة وصول بوراك اوزجيفيت الى “سنتر مول” حيث ظهر تدافع العشرات عليه ما تتطلب تدخل رجال الامن.

وعرف الممثل التركي في لبنان من خلال دوره في مسلسل “الحب الأعمى” بشخصية “كمال سويدري” والذي يعرض يومياً عند الساعة 6:45 مساء على “الجديد”.