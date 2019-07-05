شاهد.. اليسار ترقص مع الممثل السوري خالد القيش

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 05:55 صباحاً - نشرت الراقصة اللبنانية اليسار مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء ادائها وصلة رقص مع الممثل السوري خالد القيش.

وعلقت اليسار على الفيديو قائلة: “وهيدا العميد عصام” في إشارة الى اسم الشخصية التي لعبها خالد القيش في مسلسل “دقيقة صمت” في رمضان.

يذكر ان دقيقة صمت من بطولة كل من عابد فهد ، وفادي صبيح، و خالد القيش ، و ستيفاني صليبا.