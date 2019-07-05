كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 05:55 صباحاً - نشرت الراقصة اللبنانية اليسار مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء ادائها وصلة رقص مع الممثل السوري خالد القيش.
وعلقت اليسار على الفيديو قائلة: “وهيدا العميد عصام” في إشارة الى اسم الشخصية التي لعبها خالد القيش في مسلسل “دقيقة صمت” في رمضان.
يذكر ان دقيقة صمت من بطولة كل من عابد فهد ، وفادي صبيح، و خالد القيش ، و ستيفاني صليبا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اليسار ترقص مع الممثل السوري خالد القيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.