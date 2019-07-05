نجلاء بدر بإطلالة جريئة بالمايوه

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يوليو 2019 05:55 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية نجلاء بدر صورتين جديدتين لها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت نجلاء بدر خلال الصور بإطلالة جريئة بالمايوه على أحد الشواطئ خلال قضاء إجازتها الصيفية. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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