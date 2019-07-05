شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير "حواديت الشانزليزيه" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير مسلسل "حواديت الشانزليزية"، بدءا من الأسبوع المقبل فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وتجمع المشاهد الأولى بالنجم إياد نصار وداليا مصطفى وباقى فريق العمل.

وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الطويلة 45 حلقة، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال شهر يوليو المقبل، حيث جار اختيار باقي أبطال العمل والوقوف على الخطوط الرئيسية استعدادا للتصوير .

المسلسل من إنتاج شركة "سينرجى" ويشارك فيه بطولته كل من إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجى المقدم، ومى سليم، وإدوارد وآخرون من النجوم للمخرج مرقس عادل.