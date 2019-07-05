شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..كريستين ستيوارت فى شوارع لوس أنجلوس بـ لوك فيلمها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نجمة هوليود الشابه كريستين ستيوارت التي تبلغ من العمر 29 عام فى شوارع مدينة لوس انجلوس الأمريكية وهي مسرعة أثناء مرورها بأحد الشوارع خلال صور نشرها موقع الديلي ميل الإنجليزي.

الصور التي نشرها ظهرت فيها كريستين بشعرها القصير الأصفر، وهي القًصة التي تميزها حالياً بسبب انشغالها بتصوير أحد الأفلام حالياً التى تعود إلى حقبة الستينات حيث تجسد فيه شخصية الممثلة جين سيبيرغ، التي توفيت في العام 1979 عن عمر 40 عاما، بعدما اكتسبت احترام الجميع إثر مساندتها لحركات تحرر السود من العنصرية المتفشية لهم فى المجتمع الأمريكي آنذاك.

كريستين ستيوارت

كريستين ستيوارت

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