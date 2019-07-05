لطيفة تشكر صابر الرباعي وتهنئه على ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة لطيفة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تهنئ بها مواطنها الفنان صابر الرباعي بألبومه الجديد "صابر الرباعي 2019".

وكتبت لطيفة: "يعيشك صابر، شكرا على كلامك، إنت اللي فنان كبير، أفتخر به ويفتخر به كل جمهورك فى العالم العربي، ألف مليون مبروك صدور ألبومك.. بالتوفيق والنجاح".

وطرحت شركة "روتانا" ألبوم الفنان التونسي صابر الرباعي، باسم "صابر الرباعي 2019"، عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، بعد طرح الألبوم عبر موقع "ديزر".