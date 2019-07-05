​فيديو| أحمد حاتم مطربا مع شيبة في "دويتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعلن الفنان أحمد حاتم عن أغنية تجمعه بالمطرب الشعبي أحمد شيبة.
ونشر حاتم عبر حسابه على إنستجرام برومو للأغنية، وعلق: "أحمد شيبة وأحمد حاتم، كلمات أحمد حاتم، وألحان محمد علي، وتوزيع أسامة عبدالهادي، قريبا".
ولم يكشف حاتم عن أي تفاصيل أخرى. يذكر أن آخر أعمال حاتم هو مسلسل حكايتي بطولة ياسمين صبري، ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.
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