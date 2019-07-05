أحدث جلسة تصوير لميرهان حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة ميرهان حسين عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ميرهان في الصورة بإطلالة مميزة بفستان أحمر طويل، ولاقت الجلسة إعجاب متابعي ومحبي ميرهان. وعلقت ميرهان على الصور: "أقوى سلاح على الأرض هو سلاح النفس البشرية". جدير بالذكر أن ميرهان حسين عرض لها في رمضان الماضي مسلسلي بركة، وعلامة واستفهام، كما تنتظر عرض بعض حلقات مسلسل قيد عائلي، الذي عرض منه 25 حلقة، ثم توقف بسبب الموسم الرمضاني، ومن المقرر عرض باقي الحلقات قريبا.

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